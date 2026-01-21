MENÜ
  • „Manchmal reicht es aus, einfach da zu sein“: Lila Engel im Erzgebirge helfen Tag und Nacht im Krisenfall

Sie sind an ihrer lila Kleidung zu erkennen, die ehrenamtlichen Helfer des Kriseninterventionsteams Aue-Schwarzenberg.
Sie sind an ihrer lila Kleidung zu erkennen, die ehrenamtlichen Helfer des Kriseninterventionsteams Aue-Schwarzenberg. Bild: Ralf Wendland
Michael Döhler gehört seit fast 30 Jahren zum Kriseninterventionsteam.
Michael Döhler gehört seit fast 30 Jahren zum Kriseninterventionsteam. Bild: Ralf Wendland
Die Polizei fordert bei bestimmten Fällen das Kriseninterventionsteam an.
Die Polizei fordert bei bestimmten Fällen das Kriseninterventionsteam an. Bild: Symbolbild/U. J. Alexander
Aue
„Manchmal reicht es aus, einfach da zu sein“: Lila Engel im Erzgebirge helfen Tag und Nacht im Krisenfall
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie sind zur Stelle, wenn das Leben von einer Sekunde auf die andere zerbricht. Das Kriseninterventionsteam Aue-Schwarzenberg begleitet Menschen nach schweren Unfällen und Gewaltverbrechen. Eine Arbeit, für die nicht jeder geeignet ist – und die viel abverlangt.

Schwere Unfälle mit tödlichem Ausgang, Suizide, Gewaltverbrechen. Das alles sind extreme Ausnahmesituationen, in denen ein Mensch unerwartet aus dem Leben gerissen wird. Es sind Situationen, die Angehörige überfordern. „Viele begreifen nicht, was passiert ist und dass es endgültig ist“, sagt Andreas Jandke, der gemeinsam mit Daniela...
