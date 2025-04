Mann bedroht Verkäufer mit Messer: Versuchter Raub in Schneeberg endet mit Festnahme

Ein Raubüberfall hat sich in einem Geschäft am Schneeberger Markt ereignet. Der Verkäufer konnte flüchten, die Polizei einen schnellen Einsatzerfolg vermelden.

Ein Raubüberfall hat am Montag, gegen 12.15 Uhr am Schneeberger Markt stattgefunden. Laut Auskunft der Polizeidirektion Chemnitz vom Dienstag bedrohte ein Mann dabei einen Verkäufer in einem Geschäft mit einem Messer. Bei dem Angreifer handelte es sich demnach um einen 36-jährigen Deutschen, der unter Alkoholeinfluss stand.