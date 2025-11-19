Mann im Erzgebirge entdeckt am Morgen Blessuren in seinem Gesicht: Polizei sucht Zeugen einer möglichen Prügelei

Aue
Die Polizei sucht Zeugen zu einem bislang unerklärlichen Fall in Schneeberg. Dort hat ein 36-Jähriger Anzeige erstattet, weil er am Morgen verletzt aufgewacht ist.
Er kann sich nicht mehr erinnern, hatte aber am Morgen Blessuren im Gesicht, die er sich nicht erklären kann. Ein 36-jähriger Schneeberger hat daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet und sucht nun Zeugen eines möglichen Angriffs. Was ist bekannt? Der Mann war am Samstagabend bei einer Veranstaltung in einer Lokalität an der...
