Messer-Vorfall an Schule im Erzgebirge: Stadt Aue-Bad Schlema löscht offenen Brief - warum?

Nach einem Messervorfall an der Oberschule Aue-Zelle veröffentlichte die Stadt einen offenen Brief. Doch plötzlich ist dieser verschwunden. Was dahintersteckt.

Nach einem Messervorfall an der Oberschule Aue-Zelle Mitte März hatte die Stadtverwaltung am vergangenen Freitag einen offenen Brief veröffentlicht. Inzwischen ist dieser allerdings nicht mehr auffindbar. Er ist sowohl von der Homepage als auch der Facebook-Seite der Stadt verschwunden. Warum? Nach einem Messervorfall an der Oberschule Aue-Zelle Mitte März hatte die Stadtverwaltung am vergangenen Freitag einen offenen Brief veröffentlicht. Inzwischen ist dieser allerdings nicht mehr auffindbar. Er ist sowohl von der Homepage als auch der Facebook-Seite der Stadt verschwunden. Warum?