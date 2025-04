Messerstecher von Aue: Deshalb wurde er nicht nach Afghanistan abgeschoben

Habib A. ist ein abgelehnter Asylbewerber. Bevor er im Erzgebirge einen Landsmann brutal tötete, wollte er in sein Heimatland zurückkehren. Das wurde ihm nicht leicht gemacht.

Notwehr mit 19 Stichen? Diese Behauptung von Habib A. (24), dem wegen der Tötung seines Mitbewohners Yousef N. (27) in einer Asylbewerber-WG in Aue derzeit am Landgericht Chemnitz der Prozess gemacht wird, ist am vierten Verhandlungstag widerlegt worden.