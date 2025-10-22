Militärflieger donnert im Zickzack-Kurs übers Erzgebirge: Das steckt dahinter

Ein Kampfflugzeug hat jetzt für Aufsehen im Erzgebirge gesorgt. Die Maschine flog vergleichsweise tief und mit ungewöhnlichem Kurs. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr erklärt, was dahintersteckt.

Ein Kampfflugzeug, das in einer Art Zickzack-Kurs über die Region fliegt, hat jetzt für Aufsehen gesorgt. Augenzeugen berichten, dass dieses in relativ niedriger Höhe unterwegs war. „Das sind keine 1000 Meter gewesen. Und die Lautstärke war immens“, sagt Tino Fanghänel, der den Flieger über Aue entdeckte. „Man konnte sein eigenes Wort...