Millionen-Investition im Erzgebirge startet: So rüstet sich diese Stadt gegen das nächste Hochwasser

In der Auer Innenstadt wird ab sofort kräftig gebaut. Bis 2027 entstehen neue Hochwasserschutzanlagen entlang der Zwickauer Mulde. „Freie Presse“ erklärt, was wo geplant ist.

In Aue wird ab dieser Woche weiter am Hochwasserschutz gebaut. Am Montag sind die Arbeiten an einem weiteren Bauabschnitt entlang der Zwickauer Mulde gestartet. Das berichtet die Landestalsperrenverwaltung Sachsen. Was soll wo gebaut werden – die „Freie Presse“ gibt einen Überblick.