Millionenprojekt im Erzgebirge: Stadtwerke nutzen bald Abwärme von Großbetrieb zum Heizen

Mit Abwärme der Nickelhütte heizen – das soll bald in Aue gehen. Dafür wird in der Stadt eine 450 Meter lange Fernwärmeleitung verlegt. Hauseigentümer entlang der Trasse können ihre Grundstücke anbinden lassen.

Recycling beispielsweise von Metallschrott, Edelmetallen, von Schlämmen oder Stäuben – das und mehr ist das Geschäft der Nickelhütte Aue. Bei vielen Arbeitsprozessen des Traditionsbetriebes fällt Abwärme an. Die soll künftig auch genutzt werden, um Wohnungen auf dem Zeller Berg in Aue zu heizen und mit heißem Wasser zu versorgen. Dazu... Recycling beispielsweise von Metallschrott, Edelmetallen, von Schlämmen oder Stäuben – das und mehr ist das Geschäft der Nickelhütte Aue. Bei vielen Arbeitsprozessen des Traditionsbetriebes fällt Abwärme an. Die soll künftig auch genutzt werden, um Wohnungen auf dem Zeller Berg in Aue zu heizen und mit heißem Wasser zu versorgen. Dazu...