Mit jedem Pinselstrich zurück ins Leben: Wie einer jungen Frau aus dem Erzgebirge das Malen im Leben hilft

Die Wände im Servicewohnen Zschorlau der Diakonie Erzgebirge werden bunt. Die Künstler sind Menschen mit und ohne Handicap. Bis Herbst haben sie alle noch eine Menge zu tun.

Es wird noch viele Pinselstriche brauchen, bis das Ziel erreicht ist. Doch im Servicewohnen der Diakonie Erzgebirge in Zschorlau soll es bunt werden. Noch wirken die weißen Wände in den Fluren trist. Damit sich das ändert, setzt sich mit Maja auch eine junge Frau an die Staffelei, die es im Leben nicht immer leicht hatte.