  • „Mit nichts zu entschuldigen“: Stadt im Erzgebirge will Defibrillatoren jetzt besser vor Vandalen schützen

Am Hotel „Blauer Engel“ in Aue ist ein mobiler Defibrillator angebracht; im Bild: Geschäftsführer Benjamin Unger.
Am Hotel „Blauer Engel“ in Aue ist ein mobiler Defibrillator angebracht; im Bild: Geschäftsführer Benjamin Unger.
Aue
„Mit nichts zu entschuldigen“: Stadt im Erzgebirge will Defibrillatoren jetzt besser vor Vandalen schützen
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Immer wieder sind die öffentlich zugänglichen Defibrillatoren in Aue-Bad Schlema gestohlen worden. Die Stadt reagiert nun mit technischen Schutzmaßnahmen, um die Diebe zu erwischen.

Bei einem Herzstillstand zählen Sekunden. Deshalb haben Aue-Bad Schlema und Schneeberg in ihren Stadtgebieten leicht zugänglich mehrere Defibrillatoren angebracht. Doch was passiert, wenn diese gestohlen werden?
