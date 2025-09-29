„Mit nichts zu entschuldigen“: Stadt im Erzgebirge will Defibrillatoren jetzt besser vor Vandalen schützen

Immer wieder sind die öffentlich zugänglichen Defibrillatoren in Aue-Bad Schlema gestohlen worden. Die Stadt reagiert nun mit technischen Schutzmaßnahmen, um die Diebe zu erwischen.

Bei einem Herzstillstand zählen Sekunden. Deshalb haben Aue-Bad Schlema und Schneeberg in ihren Stadtgebieten leicht zugänglich mehrere Defibrillatoren angebracht. Doch was passiert, wenn diese gestohlen werden? Bei einem Herzstillstand zählen Sekunden. Deshalb haben Aue-Bad Schlema und Schneeberg in ihren Stadtgebieten leicht zugänglich mehrere Defibrillatoren angebracht. Doch was passiert, wenn diese gestohlen werden?