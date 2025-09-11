„Mit so einem Zuspruch hat keiner gerechnet“: Interaktives Steiger-Shirt von Erzgebirge Aue geht durch die Decke

Aue
Wer bei der Veilchenhymne nicht textsicher ist, kann in der Fankurve ab sofort auf seinen Vordermann hoffen. Trägt der nämlich das richtige Shirt, ist das Mitsingen im Auer Erzgebirgsstadion kinderleicht.
Eine Fanschar, eine Hymne: Das Steigerlied steht wie kein anderes Volkslied aus dem Erzgebirge für die Fußball-Veilchen. Es ertönt bei Heimspielen immer beim Einlaufen der Mannschaften. Doch sind alle textsicher? Eine Frage, die sich insgeheim wohl auch Candy Back gestellt hat.
