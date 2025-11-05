Mit Vollgas ins Wintersemester: Tollkühne Studierende rasen im Erzgebirge mit Seifenkisten

Aue
Kreativ, laut und voller Teamgeist: Beim ersten Seifenkistenrennen der Fakultät Angewandte Kunst gingen Studierende an den Start. So wurde der Semesterbeginn zu einem echten Höhepunkt.
Mit Vollgas ins Wintersemester: Auf der Goethestraße vor der Fakultät Angewandte Kunst in Schneeberg wurde es am Dienstag laut, bunt und ziemlich kreativ: Beim ersten Seifenkistenrennen der Ersti-Wochen rollten vier Teams um die Wette mit Konstruktionen, die so einzigartig waren wie ihre Erbauer.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.