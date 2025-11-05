Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Mit Vollgas ins Wintersemester: Tollkühne Studierende rasen im Erzgebirge mit Seifenkisten

Ein knappes Duell zweier Seifenkisten gab es beim ersten Rennen an der Fakultät.
Ein knappes Duell zweier Seifenkisten gab es beim ersten Rennen an der Fakultät.
Aue
Mit Vollgas ins Wintersemester: Tollkühne Studierende rasen im Erzgebirge mit Seifenkisten
Von Thomas Mehlhorn
Kreativ, laut und voller Teamgeist: Beim ersten Seifenkistenrennen der Fakultät Angewandte Kunst gingen Studierende an den Start. So wurde der Semesterbeginn zu einem echten Höhepunkt.

Mit Vollgas ins Wintersemester: Auf der Goethestraße vor der Fakultät Angewandte Kunst in Schneeberg wurde es am Dienstag laut, bunt und ziemlich kreativ: Beim ersten Seifenkistenrennen der Ersti-Wochen rollten vier Teams um die Wette mit Konstruktionen, die so einzigartig waren wie ihre Erbauer.
