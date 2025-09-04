Mitten in der Innenstadt: Herabfallender Ast beschädigt im Erzgebirge zwei Autos

Ein Opel muss in Aue wegen einer zerstörten Frontscheibe abgeschleppt werden. Was ist passiert?

Ein rund drei Meter langer Ast ist am Donnerstag in Aue auf dem Neumarkt auf zwei abgestellte Autos gestürzt. Gegen 8.45 Uhr wurde die Feuerwehr Aue mit der Drehleiter alarmiert. Besonders betroffen war ein Opel, dessen Frontscheibe durch den Aufprall vollständig zerstört wurde. Auch ein in der Nähe abgestellter Hyundai wurde in...