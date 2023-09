Mulderadweg bei Aue-Bad Schlema führt jetzt über historische Steinbrücke

Es ist die letzte historische Eisenbahnbrücke ihrer Art in Sachsen und das aufwendigste Projekt des Zweckverbandes Muldetalradweg. Für eine Million Euro saniert, konnte sie jetzt für die Nutzung als Radweg freigegeben werden.

Die fertig sanierte Steinbogenbrücke in Bad Schlema hat Uwe Staab, der Vorsitzende des Zweckverbandes Muldetalradweg, als Meilenstein in der Radwegentwicklung in der Region bezeichnet. Dabei war der Weg vom Entschluss, sie zu sanieren, bis zur Freigabe am Freitag ein wahrer Hürdenlauf, so Staab. Denn es stellte sich heraus, dass mehr als...