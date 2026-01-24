MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Musik liegt in der Luft: Diese Schule im Erzgebirge bekommt zum 20. Geburtstag ihre eigene Hymne

Besonderes Ständchen: Aus 20 Jahresthemen entsteht eine Hymne für die evangelische Oberschule in Schneeberg.
Besonderes Ständchen: Aus 20 Jahresthemen entsteht eine Hymne für die evangelische Oberschule in Schneeberg. Bild: Anna Neef
Antje Böhm ist Schulleiterin der ersten Stunde. Sie sieht mit Stolz und Freude, wie sich alles entwickelt hat.
Antje Böhm ist Schulleiterin der ersten Stunde. Sie sieht mit Stolz und Freude, wie sich alles entwickelt hat. Bild: Anna Neef
Hanna (r.) und Emma befassen sich unter dem Motto „Lass mich wachsen“ mit alltäglichen Aufgaben, die sie mehr und mehr selbstständig erledigen.
Hanna (r.) und Emma befassen sich unter dem Motto „Lass mich wachsen“ mit alltäglichen Aufgaben, die sie mehr und mehr selbstständig erledigen. Bild: Anna Neef
Besonderes Ständchen: Aus 20 Jahresthemen entsteht eine Hymne für die evangelische Oberschule in Schneeberg.
Besonderes Ständchen: Aus 20 Jahresthemen entsteht eine Hymne für die evangelische Oberschule in Schneeberg. Bild: Anna Neef
Antje Böhm ist Schulleiterin der ersten Stunde. Sie sieht mit Stolz und Freude, wie sich alles entwickelt hat.
Antje Böhm ist Schulleiterin der ersten Stunde. Sie sieht mit Stolz und Freude, wie sich alles entwickelt hat. Bild: Anna Neef
Hanna (r.) und Emma befassen sich unter dem Motto „Lass mich wachsen“ mit alltäglichen Aufgaben, die sie mehr und mehr selbstständig erledigen.
Hanna (r.) und Emma befassen sich unter dem Motto „Lass mich wachsen“ mit alltäglichen Aufgaben, die sie mehr und mehr selbstständig erledigen. Bild: Anna Neef
Aue
Musik liegt in der Luft: Diese Schule im Erzgebirge bekommt zum 20. Geburtstag ihre eigene Hymne
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die evangelische Oberschule in Schneeberg besteht seit 20 Jahren. Für die Zukunft und ihre Herausforderungen ist Weitblick gefragt. Sinkende Schülerzahlen sind dabei nur ein Aspekt. Deshalb gibt es schon jetzt richtungsweisende Pläne.

Mit 18 Schülern fing alles an. Heute sind es knapp 300. „Es ist sehr schön zu sehen, wie gut sich alles entwickelt hat“, sagt Antje Böhm über den 20. Geburtstag der evangelischen Oberschule Schneeberg und gesteht: „Leicht gemacht habe ich mir die Entscheidung damals nicht, die Aufgabe als Schulleiterin zu übernehmen. Keiner wusste, ob...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
25.11.2025
2 min.
Neuer Schulhund im Erzgebirge: Wie Mogli künftig den Schulalltag unterstützen soll
Mogli ist der neue Schulhund an der Oberschule Bergstadt Schneeberg.
Mogli, ein zweijähriger Jagdhund-Mischling, befindet sich in der Ausbildung zum Schulhund. Mit seinem Einsatz erweitert die Oberschule Schneeberg ihr Angebot.
Thomas Mehlhorn
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
19.12.2025
2 min.
BBC-Workshop bringt Hollywood-Flair ins Erzgebirge
Isabell Horner (l.) und Charly Nobli haben den Workshop in Schneeberg gehalten.
An der Oberschule Bergstadt Schneeberg haben Schüler einen BBC-TV-Workshop belegt. Sie konnten sogar selbst an der Technik oder vor der Kamera aktiv werden.
Ramona Schwabe
Mehr Artikel