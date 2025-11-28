Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Mutige Entscheidung zahlt sich aus: Diese Stadt im Erzgebirge erhält Preis als „Kommune des Jahres“

Schneeberg hat den Titel „Kommune des Jahres“ ins Erzgebirge geholt.
Schneeberg hat den Titel „Kommune des Jahres“ ins Erzgebirge geholt. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Schneeberg hat den Titel „Kommune des Jahres“ ins Erzgebirge geholt.
Schneeberg hat den Titel „Kommune des Jahres“ ins Erzgebirge geholt. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Aue
Mutige Entscheidung zahlt sich aus: Diese Stadt im Erzgebirge erhält Preis als „Kommune des Jahres“
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bergstadt Schneeberg wurde für ihr außergewöhnliches Engagement beim Erhalt des Gesundheitsstandortes ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit den mutigen Weg nach der Krankenhaus-Insolvenz.

Die Bergstadt Schneeberg ist am Donnerstag als Kommune des Jahres in Sachsen vom Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) ausgezeichnet worden. Damit wurde sie für ihr mutiges Engagement bei der Erhaltung des Gesundheitsstandortes im ehemaligen Bergarbeiterkrankenhaus (BAK) geehrt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
14.11.2025
4 min.
Neue Studie verrät: Diese Stadt im Erzgebirge ist ein „Sehnsuchtsort“
Die Bergstadt Schneeberg punktet in einer Studie mit seiner Attraktivität für Zuzügler als „Sehnsuchtsort“.
Eine bundesweite Untersuchung zeigt: Das Erzgebirge zieht immer mehr Menschen an. Schneeberg punktet mit starker Infrastruktur und Attraktivität für Großstadtflüchtige.
Thomas Mehlhorn
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
16.11.2025
3 min.
Schneebergs Ehrenbürger feiert 100. Geburtstag
Zu den Gratulanten für Lothar Wetzel (li.) gehörte Bürgermeister Ingo Seifert.
Der 100. Geburtstag von Schneebergs Ehrenbürger Lothar Wetzel ist mit einem besonderen Ständchen, so manchem Gänsehaut-Moment und vielen Gratulanten gefeiert worden.
Ralf Wendland
18:00 Uhr
4 min.
Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge rüstet auf: Deshalb erhöht Lautergold seine Kapazität
Techniker Kay Ullmann an einem der umgebauten Tanks, in denen sich die Rührwerke befinden. Damit kann Lautergold flexibler und größere Mengen Spirituosen herstellen.
Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, fassen jetzt die Mischbehälter beim Spirituosenhersteller in Lauter die doppelte Menge. Nötig war die Investition aus mehreren Gründen.
Anna Neef
Mehr Artikel