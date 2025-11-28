Mutige Entscheidung zahlt sich aus: Diese Stadt im Erzgebirge erhält Preis als „Kommune des Jahres“

Aue
Die Bergstadt Schneeberg wurde für ihr außergewöhnliches Engagement beim Erhalt des Gesundheitsstandortes ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit den mutigen Weg nach der Krankenhaus-Insolvenz.
Die Bergstadt Schneeberg ist am Donnerstag als Kommune des Jahres in Sachsen vom Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) ausgezeichnet worden. Damit wurde sie für ihr mutiges Engagement bei der Erhaltung des Gesundheitsstandortes im ehemaligen Bergarbeiterkrankenhaus (BAK) geehrt.
