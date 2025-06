Sandra Reißmann hat in Aue ein neues Geschäft eröffnet. Dort gibt es Produkte von Herstellern aus der Region. Bild: Georg Dostmann

Aue 24.06.2025

Mutter eröffnet „Kinderkleiderei“: Was es in dem neuen Geschäft in der Innenstadt von Aue zu kaufen gibt

Sandra Reißmann hat zwei Kinder, vier und sechs Jahre alt. Als Mutter weiß sie nur zu gut, wie schnell Kinder aus ihren Sachen herauswachsen. Das ist ein Grund, warum die 39-Jährige ein Secondhand-Geschäft für Kinderkleidung eröffnet hat. Ein weiterer war, dass sie auf der Suche nach beruflicher Veränderung war. Im Laden mit dem Namen...