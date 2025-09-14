Mythos Wellner: Erzgebirger können erstmals die ehemalige Produktion in Aue besichtigen

Aue
Zum Tag des offenen Denkmals öffnete das ehemalige Wellner-Gebäude in Aue erstmals seine Türen für Besucher. Die Resonanz zeigt, wie stark die Marke noch mit der Stadt verbunden ist.
Der Mythos Wellner lebt: Auch drei Jahrzehnte nach der letzten Produktion in Aue ist das Interesse am legendären Besteckhersteller ungebrochen. Zum Tag des offenen Denkmals öffnete das Hauptgebäude erstmals für Besucher seine Türen. Diese Gelegenheit nutzen viele. Normalerweise ist das Gebäude wegen Unfallgefahr nicht zugänglich, da es noch...
