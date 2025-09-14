Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Mythos Wellner: Erzgebirger können erstmals die ehemalige Produktion in Aue besichtigen

Museumsleiterin Sarah Becher im Gespräch mit Werner Herold, der 39 Jahre bei „Wellner“ gearbeitet hat.
Museumsleiterin Sarah Becher im Gespräch mit Werner Herold, der 39 Jahre bei „Wellner“ gearbeitet hat. Bild: Ralf Wendland
Museumsleiterin Sarah Becher im Gespräch mit Werner Herold, der 39 Jahre bei „Wellner“ gearbeitet hat.
Museumsleiterin Sarah Becher im Gespräch mit Werner Herold, der 39 Jahre bei „Wellner“ gearbeitet hat. Bild: Ralf Wendland
Aue
Mythos Wellner: Erzgebirger können erstmals die ehemalige Produktion in Aue besichtigen
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Tag des offenen Denkmals öffnete das ehemalige Wellner-Gebäude in Aue erstmals seine Türen für Besucher. Die Resonanz zeigt, wie stark die Marke noch mit der Stadt verbunden ist.

Der Mythos Wellner lebt: Auch drei Jahrzehnte nach der letzten Produktion in Aue ist das Interesse am legendären Besteckhersteller ungebrochen. Zum Tag des offenen Denkmals öffnete das Hauptgebäude erstmals für Besucher seine Türen. Diese Gelegenheit nutzen viele. Normalerweise ist das Gebäude wegen Unfallgefahr nicht zugänglich, da es noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
4 min.
Einstiger Bergbauort im Erzgebirge wird für einen Tag wieder erlebbar gemacht
Andreas Schmidt, Steffen Haase und Lothar Müller (v. l.) gehören unter anderem zum Team der Ehrenamtlichen aus Thum und Herold, die die Geschichte des Bergbauorts bewahren.
40 Jahre ist es her, dass im Kalkwerk in Herold ein Bergmann eingefahren ist. Zum Tag des offenen Denkmals am Wochenende wird mit Zeitzeugen an diese Zeit erinnert.
Robby Schubert
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13.09.2025
4 min.
Einmalige Einblicke: Das ist zum Tag des offenen Denkmals im Erzgebirge los
Türmerin Marit Melzer gewährt am Sonntag wenig bekannte Einblicke in die Sankt-Annen-Kirche in Annaberg-Buchholz.
In ein Schlösschen blicken, eine Gruft entdecken und durch eine alte Fabrik wandeln: Der Tag des offenen Denkmals am 14. September gewährt im Erzgebirge seltene Einblicke in Geschichte und Gemäuer. „Freie Presse“ hat sechs Tipps parat.
unseren Redakteuren
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
Mehr Artikel