Nach Explosion in Bankfiliale in Schneeberg: Wie es jetzt für Polizei, Sparkasse und Friseursalon weitergeht

Nach einer verheerenden Sprengung von Geldautomaten in Schneeberg sind die Trümmer beseitigt. Der Wiederaufbau des beschädigten Gebäudes wirft neue Fragen auf. Die Polizei sucht derweil weiter nach den Tätern. Wie hoch war ihre Beute?

Durch zwei gewaltige Explosionen wurden in der Nacht zum 19. Februar die Geldautomaten der Sparkasse an der Thomas-Müntzer-Straße in Schneeberg zerstört. Fünf Wochen später sind die Trümmer beseitigt, der erste Schock verdaut – doch für die Beteiligten beginnt jetzt eine neue Phase. Während die Polizei weiter nach den Tätern fahndet,...