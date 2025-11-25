Nach mehr als drei Jahrzehnten: Stadtrat aus dem Erzgebirge legt sein Amt nieder

Herbert Kragl (Die Linke) hat um seine Entlassung aus dem kommunalen Gremium gebeten. Der Abschied war emotional. Ganz verlässt der 86-Jährige die Lokalpolitik aber noch nicht.

Strittig, fleißig, immer gut auf die aktuellen Themen vorbereitet: So wird Bürgermeister Thomas Kunzmann (Freie Wähler) einen Stadtrat in Erinnerung behalten, der die Lokalpolitik in Lauter-Bernsbach mehr als drei Jahrzehnte lang geprägt hat. „Mit ihm ging es immer darum, gemeinsam nach guten Lösungen im Sinne des Gemeinwohls zu suchen....