Regionale Nachrichten und News
  • Nach mehr als drei Jahrzehnten: Stadtrat aus dem Erzgebirge legt sein Amt nieder

Bürgermeister Thomas Kunzmann hat Herbert Kragl (l.) aus dem Stadtrat verabschiedet.
Bild: Anna Neef
Bürgermeister Thomas Kunzmann hat Herbert Kragl (l.) aus dem Stadtrat verabschiedet.
Bürgermeister Thomas Kunzmann hat Herbert Kragl (l.) aus dem Stadtrat verabschiedet. Bild: Anna Neef
Aue
Nach mehr als drei Jahrzehnten: Stadtrat aus dem Erzgebirge legt sein Amt nieder
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Herbert Kragl (Die Linke) hat um seine Entlassung aus dem kommunalen Gremium gebeten. Der Abschied war emotional. Ganz verlässt der 86-Jährige die Lokalpolitik aber noch nicht.

Strittig, fleißig, immer gut auf die aktuellen Themen vorbereitet: So wird Bürgermeister Thomas Kunzmann (Freie Wähler) einen Stadtrat in Erinnerung behalten, der die Lokalpolitik in Lauter-Bernsbach mehr als drei Jahrzehnte lang geprägt hat. „Mit ihm ging es immer darum, gemeinsam nach guten Lösungen im Sinne des Gemeinwohls zu suchen....
