Nach ruhiger Neujahrsnacht: Safira, Vihan und Bruno sind die ersten Babys 2026 im Helios-Klinikum Aue

Nach einer ruhigen Neujahrsnacht hat am Freitag neues Leben die Kreißsäle des Helios-Klinikums in Aue erfüllt. Insgesamt kamen 2025 in dem Krankenhaus mehr als 550 Kinder zur Welt.

Nach einem ruhigen Jahreswechsel hat es am Freitag drei Geburten im Helios-Klinikum in Aue gegeben. In der Neujahrsnacht wurde kein Kind geboren. Erst in den frühen Stunden des 2. Januar nahm das neue Jahr geburtshilflich Fahrt auf: Innerhalb weniger Stunden kamen drei Kinder zur Welt.