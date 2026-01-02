MENÜ
  Nach ruhiger Neujahrsnacht: Safira, Vihan und Bruno sind die ersten Babys 2026 im Helios-Klinikum Aue

Safira, die am 2. Januar zur Welt kam, ist das erste Baby des Jahres in Aue.
Safira, die am 2. Januar zur Welt kam, ist das erste Baby des Jahres in Aue.
Aue
Nach ruhiger Neujahrsnacht: Safira, Vihan und Bruno sind die ersten Babys 2026 im Helios-Klinikum Aue
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Nach einer ruhigen Neujahrsnacht hat am Freitag neues Leben die Kreißsäle des Helios-Klinikums in Aue erfüllt. Insgesamt kamen 2025 in dem Krankenhaus mehr als 550 Kinder zur Welt.

Nach einem ruhigen Jahreswechsel hat es am Freitag drei Geburten im Helios-Klinikum in Aue gegeben. In der Neujahrsnacht wurde kein Kind geboren. Erst in den frühen Stunden des 2. Januar nahm das neue Jahr geburtshilflich Fahrt auf: Innerhalb weniger Stunden kamen drei Kinder zur Welt.
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
18:00 Uhr
2 min.
Weihnachtskinder im Erzgebirge: Josua und Finja legen in Annaberg nach
Mutter Julia mit ihrem Weihnachtskind Josua in Annaberg-Buchholz.
Kerzenlicht, Besinnlichkeit – und neues Leben: Während es in anderen Kreißsälen des Erzgebirges ruhig blieb, sorgte am Helios-Klinikum Aue das erste Weihnachtsbaby für einen besonderen Moment. Doch dabei blieb es nicht.
Mike Baldauf
02.01.2026
1 min.
Erzgebirge: Familie verunglückt mit Wohnmobil
Das Wohnmobil kam von der Straße ab und kippte auf die Seite.
Nahe Hammerunterwiesenthal ist ein Wohnmobil von der Straße abgekommen. Was bislang bekannt ist.
Kjell Riedel
Mehr Artikel