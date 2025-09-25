Nach spektakulärem Bankraub im Erzgebirge: Das ist bislang bekannt zu Tätern, Sachschaden und Beute

Aue
Nach der Explosion in einer Sparkasse in Schneeberg im Februar gab es zunächst viele offene Fragen. Zwei davon: Waren die gesprengten Geldautomaten besonders gesichert? Und welche Beute haben die Täter gemacht? Was inzwischen bekannt ist.
Nach dem Raubzug und einer heftigen Explosion in einer Sparkasse in Schneeberg im Frühjahr dieses Jahres hat sich die Polizei nun zum Stand der Ermittlungen geäußert. Unbekannte hatten in der Nacht zum 19. Februar zwei Geldautomaten gesprengt, die sich in einer Filiale mitten in einem Wohngebiet befanden. Laut Augenzeugen waren sie...
