  • Nächtlicher Coup im Erzgebirge: Zwei Parkscheinautomaten ausgeraubt

Die Täter entnahmen das Münzgeld aus den Parkautomaten und verschwanden mit der Beute. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Täter entnahmen das Münzgeld aus den Parkautomaten und verschwanden mit der Beute. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Aue
Nächtlicher Coup im Erzgebirge: Zwei Parkscheinautomaten ausgeraubt
Von Holk Dohle
Aus zwei gewaltsam aufgebrochenen Parkscheinautomaten haben unbekannte Täter im Eibenstocker Ortsteil Weitersglashütte das Münzgeld entwendet.

Im Eibenstocker Ortsteil Weitersglashütte haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag zwei Parkscheinautomaten geplündert. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag in einer Pressemeldung mitteilt, haben die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, zwei Parkscheinautomaten in der Frühbusser Straße gewaltsam...
