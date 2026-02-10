Nächtlicher Coup im Erzgebirge: Zwei Parkscheinautomaten ausgeraubt

Aus zwei gewaltsam aufgebrochenen Parkscheinautomaten haben unbekannte Täter im Eibenstocker Ortsteil Weitersglashütte das Münzgeld entwendet.

Im Eibenstocker Ortsteil Weitersglashütte haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag zwei Parkscheinautomaten geplündert. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag in einer Pressemeldung mitteilt, haben die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, zwei Parkscheinautomaten in der Frühbusser Straße gewaltsam...