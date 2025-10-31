Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Namens-Zoff in Schneeberg: Warum der Titel „Bergstreitstadt“ vorerst vom Tisch ist

Der Bergstreittag in Schneeberg ist einmalig. Damit hätte die Stadt gern geworben.
Der Bergstreittag in Schneeberg ist einmalig. Damit hätte die Stadt gern geworben. Bild: Ramona Schwabe
Der Bergstreittag in Schneeberg ist einmalig. Damit hätte die Stadt gern geworben.
Der Bergstreittag in Schneeberg ist einmalig. Damit hätte die Stadt gern geworben. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Namens-Zoff in Schneeberg: Warum der Titel „Bergstreitstadt“ vorerst vom Tisch ist
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Idee, Schneeberg in „Bergstreitstadt“ umzubenennen, hat für hitzige Debatten im Stadtrat und in den sozialen Netzwerken gesorgt. Am Ende entschieden die Stadträte.

Soll die Bergstadt Schneeberg künftig Bergstreitstadt heißen? Eine Frage, über die man trefflich streiten oder zumindest diskutieren kann. Genau das taten die Stadträte in ihrer Sitzung am Mittwoch ausgiebig. Am Ende stand ein Beschluss, der das Thema für mindestens ein halbes Jahr ruhen lassen dürfte.
