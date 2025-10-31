Namens-Zoff in Schneeberg: Warum der Titel „Bergstreitstadt“ vorerst vom Tisch ist

Aue
Die Idee, Schneeberg in „Bergstreitstadt“ umzubenennen, hat für hitzige Debatten im Stadtrat und in den sozialen Netzwerken gesorgt. Am Ende entschieden die Stadträte.
Soll die Bergstadt Schneeberg künftig Bergstreitstadt heißen? Eine Frage, über die man trefflich streiten oder zumindest diskutieren kann. Genau das taten die Stadträte in ihrer Sitzung am Mittwoch ausgiebig. Am Ende stand ein Beschluss, der das Thema für mindestens ein halbes Jahr ruhen lassen dürfte.
