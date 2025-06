Neue Attraktion in Wurzelrudis Erlebniswelt im Erzgebirge öffnet: Erste Gäste erobern Seedorf mit Schloss

Die Besucher können kommen: Das neue Seedorf in Wurzelrudis Erlebniswelt in Eibenstock ist jetzt offiziell eröffnet worden. Was ab Freitag am Adlerfelsen auf Kinder und Erwachsene wartet - ein Überblick.

Bei Wurzelrudis Erlebniswelt in Eibenstock ist ein neues, großes Seedorf am Donnerstag mit prominentem Besuch eröffnen worden. Ab Freitag steht dieses allen offen. Die „Freie Presse" erklärt, was Besucher erwartet und gibt einen Überblick auf die verschiedenen Attraktionen.