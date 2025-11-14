Neue Studie verrät: Diese Stadt im Erzgebirge ist ein „Sehnsuchtsort“

Eine bundesweite Untersuchung zeigt: Das Erzgebirge zieht immer mehr Menschen an. Schneeberg punktet mit starker Infrastruktur und Attraktivität für Großstadtflüchtige.

Während viele deutsche Großstädte über steigende Mieten und schwindende Freiräume klagen, gibt es Orte, die genau davon profitieren: Menschen zieht es vermehrt aufs Land. Einer dieser Gewinner heißt Schneeberg. Eine aktuelle Studie des Forschungsinstituts Empirica zeigt, dass die Bergstadt zu den neuen „Sehnsuchtsorten“ Deutschlands...