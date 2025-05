Neuer 24-Stunden-Laden am Postplatz in Aue geöffnet: Wie kommt das Konzept an?

In Aue am Postplatz gibt es seit Freitag einen 24-Stunden-Laden. Der Inhaber war mit der Resonanz am ersten Tag zufrieden.

Gleich nach der Eröffnung seines neuen 24-Stunden-Ladens am Postplatz in Aue am Freitagmorgen konnte Tim Werner die ersten Kunden begrüßen. Er half noch ein bisschen bei der Bedienung der Automaten. „Ich bin heute den ganzen Tag da, will auch schauen, ob bei Ausweiskontrolle und Zahlung alles richtig klappt und ob die Produkte ordentlich im...