Neuer Oberbürgermeister im Erzgebirge gesucht – Jetzt steht der Wahltermin fest

Aue
In Aue-Bad Schlema wird nächstes Jahr ein neues Stadtoberhaupt gesucht. Nun steht der Wahltermin fest. Auch für einen möglichen zweiten Wahlgang gibt es ein Datum.
Wer wird neuer Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema? Diese Frage wird nächstes Jahr beantwortet. Dann endet die Amtszeit des aktuellen Stadtchefs Heinrich Kohl (CDU). Konkret ist es am 31. Juli soweit.
