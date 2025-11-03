Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Neuer Oberbürgermeister im Erzgebirge gesucht – Jetzt steht der Wahltermin fest

Die Amtszeit von Aue-Bad Schlemas Langzeit-OB Heinrich Kohl endet nächstes Jahr. Wer zieht als Nachfolger ins Rathaus?
Die Amtszeit von Aue-Bad Schlemas Langzeit-OB Heinrich Kohl endet nächstes Jahr. Wer zieht als Nachfolger ins Rathaus? Bild: Uwe Mann, Georg Dostmann
Die Amtszeit von Aue-Bad Schlemas Langzeit-OB Heinrich Kohl endet nächstes Jahr. Wer zieht als Nachfolger ins Rathaus?
Die Amtszeit von Aue-Bad Schlemas Langzeit-OB Heinrich Kohl endet nächstes Jahr. Wer zieht als Nachfolger ins Rathaus? Bild: Uwe Mann, Georg Dostmann
Aue
Neuer Oberbürgermeister im Erzgebirge gesucht – Jetzt steht der Wahltermin fest
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Aue-Bad Schlema wird nächstes Jahr ein neues Stadtoberhaupt gesucht. Nun steht der Wahltermin fest. Auch für einen möglichen zweiten Wahlgang gibt es ein Datum.

Wer wird neuer Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema? Diese Frage wird nächstes Jahr beantwortet. Dann endet die Amtszeit des aktuellen Stadtchefs Heinrich Kohl (CDU). Konkret ist es am 31. Juli soweit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
30.10.2025
4 min.
Stadtrat im Erzgebirge wählt neuen Vize für Oberbürgermeister: So fiel das Votum aus
Im Auer Rathaus ist eine Spitzenposition zu vergeben gewesen, weil die Amtszeit des Beigeordneten Jens Müller nach sieben Jahren endet. Er stellte sich erneut zur Wahl – hatte aber auch einen Mitbewerber.
Ein gut dotierter Job in der Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema stand zur Neubesetzung an. Nun hat der Stadtrat entschieden, wer neuer Beigeordneter und damit OB-Vize wird – und das deutlich.
Jürgen Freitag
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
16.10.2025
4 min.
Stadt im Erzgebirge hat lukrativen Job zu vergeben: Neuer Vize für Oberbürgermeister gesucht
Im Auer Rathaus ist demnächst eine Spitzenposition neu zu vergeben. Die Amtszeit des bisherigen Beigeordneten Jens Müller endet.
Ein gut dotierter Job in der Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema steht zur Neubesetzung an. Gesucht wird ein neuer Beigeordneter, der zugleich OB-Vize ist. Über die Nachfolge entscheidet in Kürze der Stadtrat. Warum dabei mit Diskussionen zu rechnen ist.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel