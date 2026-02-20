Neuer Parkplatz-Ärger in Aue? Warum Parken für Fußballfans von Erzgebirge Aue jetzt richtig teuer werden kann

Aue
Der Netto-Parkplatz auf dem Zeller Berg in Aue wird seit kurzem videoüberwacht. Wer das Fahrzeug länger als 90 Minuten stehen lässt, muss eine Vertragsstrafe zahlen. Auch an Heimspiel-Sonntagen von Erzgebirge Aue?
„Privatparkplatz mit Kennzeichenerkennung“. „Höchstparkdauer 90 Minuten“. „Bei Verstoß gegen die AGB mindestens 30 Euro“. Schilder mit diesen Informationen hängen seit kurzem auf dem Parkplatz des Netto-Markendiscounts an der Dr.-Otto-Nuschke-Straße in Aue.
