Neuer Schulhund im Erzgebirge: Wie Mogli künftig den Schulalltag unterstützen soll

Mogli, ein zweijähriger Jagdhund-Mischling, befindet sich in der Ausbildung zum Schulhund. Mit seinem Einsatz erweitert die Oberschule Schneeberg ihr Angebot.

An der Oberschule Bergstadt Schneeberg schnuppert bald ein ganz besonderer „Neuzugang“ durchs Schulhaus: Der zweijährige Jagdhund-Mischling Mogli befindet sich in einer sechsmonatigen Ausbildung zum Schulhund. Nach erfolgreichem Abschluss wird er von seinem Frauchen, Schulsozialarbeiterin Susann Schneidenbach, in verschiedenen Bereichen des... An der Oberschule Bergstadt Schneeberg schnuppert bald ein ganz besonderer „Neuzugang“ durchs Schulhaus: Der zweijährige Jagdhund-Mischling Mogli befindet sich in einer sechsmonatigen Ausbildung zum Schulhund. Nach erfolgreichem Abschluss wird er von seinem Frauchen, Schulsozialarbeiterin Susann Schneidenbach, in verschiedenen Bereichen des...