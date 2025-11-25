Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neuer Schulhund im Erzgebirge: Wie Mogli künftig den Schulalltag unterstützen soll

Mogli ist der neue Schulhund an der Oberschule Bergstadt Schneeberg.
Mogli ist der neue Schulhund an der Oberschule Bergstadt Schneeberg. Bild: Susann Schneidenbach
Mogli ist der neue Schulhund an der Oberschule Bergstadt Schneeberg.
Mogli ist der neue Schulhund an der Oberschule Bergstadt Schneeberg. Bild: Susann Schneidenbach
Aue
Neuer Schulhund im Erzgebirge: Wie Mogli künftig den Schulalltag unterstützen soll
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mogli, ein zweijähriger Jagdhund-Mischling, befindet sich in der Ausbildung zum Schulhund. Mit seinem Einsatz erweitert die Oberschule Schneeberg ihr Angebot.

An der Oberschule Bergstadt Schneeberg schnuppert bald ein ganz besonderer „Neuzugang“ durchs Schulhaus: Der zweijährige Jagdhund-Mischling Mogli befindet sich in einer sechsmonatigen Ausbildung zum Schulhund. Nach erfolgreichem Abschluss wird er von seinem Frauchen, Schulsozialarbeiterin Susann Schneidenbach, in verschiedenen Bereichen des...
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
2 min.
Polizei spricht von Bedrohungslage: Supermarkt im Erzgebirge mit Spürhund durchsucht
Die Zufahrten zum Parkplatz des Netto-Marktes in Schneeberg sperrte die Polizei.
Einen Blaulicht-Einsatz hat es im Netto-Markt in Schneeberg gegeben. Die Polizei rückte mit einem Spürhund an – und ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens.
Thomas Mehlhorn, Jürgen Freitag
14.11.2025
4 min.
Neue Studie verrät: Diese Stadt im Erzgebirge ist ein „Sehnsuchtsort“
Die Bergstadt Schneeberg punktet in einer Studie mit seiner Attraktivität für Zuzügler als „Sehnsuchtsort“.
Eine bundesweite Untersuchung zeigt: Das Erzgebirge zieht immer mehr Menschen an. Schneeberg punktet mit starker Infrastruktur und Attraktivität für Großstadtflüchtige.
Thomas Mehlhorn
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
16:45 Uhr
4 min.
Die Drohmails des "Schweinetreffs": Polizei hebt Gruppe aus
Die Drohmails lösten große Polizeieinsätze aus - etwa im Mai 2024 in Essen. (Archivbild)
Mutmaßlich war es die Lust am Schrecken anderer - ein Staatsanwalt nennt es "asozial": Ermittler nehmen eine Gruppe ins Visier, die mit falschen Drohungen bundesweit die Polizei in Atem hielt.
Andrea Löbbecke und Jenny Tobien, dpa
16:44 Uhr
1 min.
Auto fängt auf A72 bei Reichenbach Feuer
Die Kameraden der Feuerwehr haben fast drei Stunden lang den brennenden Pkw gelöscht. (Symbolbild)
Es kommt zu einer plötzlichen Panne, die einen stundenlangen Feuerwehreinsatz auslöst und eine Auffahrt lahmlegt. Die betroffene Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel