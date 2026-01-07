Neues Parksystem an Einkaufszentrum in Aue sorgt für Verwirrung

Keine Schranke mehr, kein Ticket ziehen bei der Einfahrt auf den Parkplatz – das hat Kunden am Neumarkt Center in Aue verwirrt. Der Betreiber sagt: Es hat alles seine Ordnung.

Ein neues Parksystem am Neumarkt-Center in Aue hat Verwirrung bei einer Kundin aus Markersbach gestiftet. Deshalb wandte sie sich an die „Freie Presse“. Sie schildert ihr Erlebnis am Dienstagvormittag: Gewundert habe sie sich, dass es keine Schranke bei der Einfahrt auf den Parkplatz gab, ein Ticket habe man auch nicht ziehen müssen. Weil... Ein neues Parksystem am Neumarkt-Center in Aue hat Verwirrung bei einer Kundin aus Markersbach gestiftet. Deshalb wandte sie sich an die „Freie Presse“. Sie schildert ihr Erlebnis am Dienstagvormittag: Gewundert habe sie sich, dass es keine Schranke bei der Einfahrt auf den Parkplatz gab, ein Ticket habe man auch nicht ziehen müssen. Weil...