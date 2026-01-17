MENÜ
  • Neujahrsempfang im Erzgebirge: Rockstar-Auftritt, Bürokratie-Frust und ein Strafzettel-Lacher

Beim Neujahrsempfang der Iga in Aue auf der Bühne im Gespräch: Ostrock-Legende Toni Krahl (l.) und Moderator Alexander Fuchs.
Beim Neujahrsempfang der Iga in Aue auf der Bühne im Gespräch: Ostrock-Legende Toni Krahl (l.) und Moderator Alexander Fuchs. Bild: Ralf Wendland
Zum Neujahrsempfang der Iga in Aue waren rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ins Kulturhaus gekommen. Im Bild (vorn): Iga-Koordinator und Moderator Alexander Fuchs.
Zum Neujahrsempfang der Iga in Aue waren rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ins Kulturhaus gekommen. Im Bild (vorn): Iga-Koordinator und Moderator Alexander Fuchs. Bild: Wendland
Sorgte für musikalische Unterhaltung beim Neujahrsempfang in Aue: die Ostrock-Legende Toni Krahl.
Sorgte für musikalische Unterhaltung beim Neujahrsempfang in Aue: die Ostrock-Legende Toni Krahl. Bild: Ralf Wendland
Sind beim Neujahrsempfang ausgezeichnet worden: der Firmeninhaber André Poland (v. l.), Aue-Bad Schlemas OB Heinrich Kohl sowie die Unternehmerinnen Isabell Kosmitzki und Katja Höhne.
Sind beim Neujahrsempfang ausgezeichnet worden: der Firmeninhaber André Poland (v. l.), Aue-Bad Schlemas OB Heinrich Kohl sowie die Unternehmerinnen Isabell Kosmitzki und Katja Höhne. Bild: Ralf Wendland
Aue
Neujahrsempfang im Erzgebirge: Rockstar-Auftritt, Bürokratie-Frust und ein Strafzettel-Lacher
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Politischer Klartext, Rockmusiker Toni Krahl auf der Bühne und Ehrungen: Der Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge in Aue hat am Donnerstagabend mehr als Grußworte geboten. Und hielt überraschende Momente bereit.

Mahnende Worte, aber auch Fest- und ein bisschen Aufbruchstimmung hat es beim Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge (Iga) in Aue am Donnerstag gegeben. Der Abend bot zugleich einen Aha-Moment.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
