Neujahrsempfang im Erzgebirge: Rockstar-Auftritt, Bürokratie-Frust und ein Strafzettel-Lacher

Politischer Klartext, Rockmusiker Toni Krahl auf der Bühne und Ehrungen: Der Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge in Aue hat am Donnerstagabend mehr als Grußworte geboten. Und hielt überraschende Momente bereit.

Mahnende Worte, aber auch Fest- und ein bisschen Aufbruchstimmung hat es beim Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge (Iga) in Aue am Donnerstag gegeben. Der Abend bot zugleich einen Aha-Moment.