  • „Nur nichts wegschmeißen, lieber mir geben“: Wie ein Erzgebirger die Geschichte seiner Heimatstadt bewahrt

Heinz Poller vor dem Putzritzbild in der Auer Friedenskirche. Als Ortschronist bietet er Führungen durch die Kirche an, die er als Mitglied der Kirchgemeinde wie seine Westentasche kennt.
2023 war Heinz Poller (rechts) am Projekt „Stadt.Bild.Aue“ beteiligt.
Heinz Poller schlüpft ganz gern in die Rolle von Persönlichkeiten aus Aues Stadtgeschichte. Zur 850-Jahr-Feier von Aue war es Arthur Hofmann, 1913 bis 1934 Bürgermeister von Aue. Dabei begleitete ihn Sarah Becher, Leiterin des Auer Stadtmuseums.
Heinz Poller vor dem Putzritzbild in der Auer Friedenskirche. Als Ortschronist bietet er Führungen durch die Kirche an, die er als Mitglied der Kirchgemeinde wie seine Westentasche kennt.
2023 war Heinz Poller (rechts) am Projekt „Stadt.Bild.Aue“ beteiligt.
Heinz Poller schlüpft ganz gern in die Rolle von Persönlichkeiten aus Aues Stadtgeschichte. Zur 850-Jahr-Feier von Aue war es Arthur Hofmann, 1913 bis 1934 Bürgermeister von Aue. Dabei begleitete ihn Sarah Becher, Leiterin des Auer Stadtmuseums.
Aue
„Nur nichts wegschmeißen, lieber mir geben“: Wie ein Erzgebirger die Geschichte seiner Heimatstadt bewahrt
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ihn kennen viele von Führungen durch die Stadt oder seine Kirche: Ortschronist Heinz Poller. Eifrig sammelt er Dokumente und Bilder zur Auer Stadtgeschichte. Jetzt feiert er ein besonderes Jubiläum und hat einen großen Wunsch.

Hoch oben vom Turm der Friedenskirche auf dem Zeller Berg bietet sich ein fantastischer Rundumblick über Aue. Steigt man mit Heinz Poller, der dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum als Ortschronist feiert, hier hinauf, bekommt man quasi auf dem Weg viel Interessantes über das sakrale Gebäude vermittelt. Dass er diesen Treffpunkt vorgeschlagen...
Erschienen am: 13.02.2026 | 05:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
