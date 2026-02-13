„Nur nichts wegschmeißen, lieber mir geben“: Wie ein Erzgebirger die Geschichte seiner Heimatstadt bewahrt

Ihn kennen viele von Führungen durch die Stadt oder seine Kirche: Ortschronist Heinz Poller. Eifrig sammelt er Dokumente und Bilder zur Auer Stadtgeschichte. Jetzt feiert er ein besonderes Jubiläum und hat einen großen Wunsch.

Hoch oben vom Turm der Friedenskirche auf dem Zeller Berg bietet sich ein fantastischer Rundumblick über Aue. Steigt man mit Heinz Poller, der dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum als Ortschronist feiert, hier hinauf, bekommt man quasi auf dem Weg viel Interessantes über das sakrale Gebäude vermittelt. Dass er diesen Treffpunkt vorgeschlagen...