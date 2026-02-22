Oldie-Party mit Livemusik steigt in Bad Schlema

Aue
Band Saitensprung aus Grünhain-Beierfeld sorgtefür Stimmung bei der ersten Oldie-Party 2026 in Bad Schlema.
Eine Oldie-Party mit Livemusik ist Samstag im Kulturhaus „Aktivist“ Bad Schlema gefeiert worden. Auf der Bühne standen die Musiker der Band Saitensprung aus Grünhain-Beierfeld, die für Stimmung und gute Laune gesorgt haben. Mit gefeiert hat nicht nur die ältere Generation, wie man das bei einer Oldie-Party vermutet, sondern auch junge...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.