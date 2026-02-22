MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Saitensprung- vorn Florian Stölzel – haben bei der Oldie-Party für Stimmung gesorgt.
Saitensprung- vorn Florian Stölzel – haben bei der Oldie-Party für Stimmung gesorgt. Bild: Ralf Wendland
Saitensprung- vorn Florian Stölzel – haben bei der Oldie-Party für Stimmung gesorgt.
Saitensprung- vorn Florian Stölzel – haben bei der Oldie-Party für Stimmung gesorgt. Bild: Ralf Wendland
Aue
Oldie-Party mit Livemusik steigt in Bad Schlema
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Band Saitensprung aus Grünhain-Beierfeld sorgtefür Stimmung bei der ersten Oldie-Party 2026 in Bad Schlema.

Eine Oldie-Party mit Livemusik ist Samstag im Kulturhaus „Aktivist“ Bad Schlema gefeiert worden. Auf der Bühne standen die Musiker der Band Saitensprung aus Grünhain-Beierfeld, die für Stimmung und gute Laune gesorgt haben. Mit gefeiert hat nicht nur die ältere Generation, wie man das bei einer Oldie-Party vermutet, sondern auch junge...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Plauener Kult-Oldie-Party geht in die dritte Runde: „Wir freuen uns auf ein volles Haus"
Sven Ammon, Andreas Reuter, Gerd Schremmer und Friedbert Sammler (von links) bitten zur Party.
Staatlich geprüfte Schallplattenunterhalter locken diesen Samstag zur Oldie-Party in die Plauener Festhalle. Am Freitag endet der Vorverkauf. Wo es jetzt noch Tickets gibt.
Thomas Voigt
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
08.02.2026
2 min.
Feiern bis in die Nacht: Ü30-Party begeistert in Schneeberg
DJ Branko Jet vom MDR-Sender Sputnik hat in Schneeberg aufgelegt.
Im der „Goldnen Sonne“ kamen Musikliebhaber bei der ersten Ü30-Party 2026 auf ihre Kosten. Der Chef des Kulturzentrums kündigt Veränderungen an.
Ramona Schwabe
Mehr Artikel