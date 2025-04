Passionsspiel zu Ostern im Erzgebirge: Was Besucher alles beachten müssen

Nur noch wenige Tage sind es bis Ostern, die Aufregung bei den Darstellern des Passionsspiels in Zschorlau steigt. Bis Karfreitag stehen noch viele Proben an.

Die Probe für das Passionsspiel in der kleinen Turnhalle an der Oberschule in Zschorlau beginnt damit, dass Regisseur Dieter Schürer alle Darsteller in drei Reihen aufstellt. So üben sie es, auf drei Ebenen zu stehen, wie es neu bei den Aufführungen des Passionsspiels in diesem Jahr sein wird. Bis zur Premiere am Karfreitag sind noch einige...