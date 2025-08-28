PFAS-Kontamination im Erzgebirge: Ist auch die Trinkwassertalsperre in Eibenstock bedroht?

Aue
Grüne fordern im Landtag Aufklärung und schnellstmögliche Sanierung. Immerhin liegen die illegal abgekippten Papierschlämme noch näher am Zufluss zur Trinkwassertalsperre als dem zum Badesee Filzteich.
„Freie Presse“-Berichte über die Kontamination des Filzbachs mit krebserregenden Per- und Polychlorierten Alkylsubstanzen (PFAS) haben Sachsens Grüne im Landtag zu einer Anfrage an die Staatsregierung veranlasst. Hintergrund ist die verschleppte Sanierung des zumindest lokal seit Jahren bekannten Ursprungsortes der Kontamination. „Seit...
