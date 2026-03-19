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Bei Zion sind Vergissmeinnicht gepflanzt worden: Christa Engel (90, v. l.), Pflegedienstleiterin Patricia Linkenheil, Nadine Süß, Einrichtungsleiterin Haus „Abendfrieden“, Freimut Lenk (85) und Christine Heydel (77).
Bei Zion sind Vergissmeinnicht gepflanzt worden: Christa Engel (90, v. l.), Pflegedienstleiterin Patricia Linkenheil, Nadine Süß, Einrichtungsleiterin Haus „Abendfrieden“, Freimut Lenk (85) und Christine Heydel (77). Foto: Ralf Wendland
Bei Zion sind Vergissmeinnicht gepflanzt worden: Christa Engel (90, v. l.), Pflegedienstleiterin Patricia Linkenheil, Nadine Süß, Einrichtungsleiterin Haus „Abendfrieden“, Freimut Lenk (85) und Christine Heydel (77).
Bei Zion sind Vergissmeinnicht gepflanzt worden: Christa Engel (90, v. l.), Pflegedienstleiterin Patricia Linkenheil, Nadine Süß, Einrichtungsleiterin Haus „Abendfrieden“, Freimut Lenk (85) und Christine Heydel (77). Foto: Ralf Wendland
Aue
Pflanzaktion im Erzgebirge setzt Zeichen gegen das Vergessen
Von Ralf Wendland
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An zwei Stellen in Aue-Bad Schlema sind am Donnerstag Vergissmeinnicht gepflanzt worden, um das Thema Demenz sichtbar zu machen.

In Aue-Bad Schlema hat es am Donnerstag zwei Pflanzaktionen gegeben – im Bereich der Tagespflege Zion mit Gästen und Mitarbeitern sowie rund um den Sportplatz des SV Auerhammer mit Spielern der D-Jugend. Was steckt dahinter?
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