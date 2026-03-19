Pflanzaktion im Erzgebirge setzt Zeichen gegen das Vergessen

An zwei Stellen in Aue-Bad Schlema sind am Donnerstag Vergissmeinnicht gepflanzt worden, um das Thema Demenz sichtbar zu machen.

In Aue-Bad Schlema hat es am Donnerstag zwei Pflanzaktionen gegeben – im Bereich der Tagespflege Zion mit Gästen und Mitarbeitern sowie rund um den Sportplatz des SV Auerhammer mit Spielern der D-Jugend. Was steckt dahinter? In Aue-Bad Schlema hat es am Donnerstag zwei Pflanzaktionen gegeben – im Bereich der Tagespflege Zion mit Gästen und Mitarbeitern sowie rund um den Sportplatz des SV Auerhammer mit Spielern der D-Jugend. Was steckt dahinter?