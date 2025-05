Polizei blitzt im Erzgebirge: Wo diese Woche Tempokontrollen geplant sind

Die Polizei hat diese Woche mehrere Tempokontrollen in der Region angekündigt. Wo und wann die Beamten Raser ins Visier nehmen wollen.

Mit Geschwindigkeitsüberprüfungen müssen Autofahrer in den kommenden Tagen in der Region rechnen. Die Beamten der Verkehrspolizei sowie der Polizeireviere der Polizeidirektion Chemnitz führen nach eigenen Angaben täglich Verkehrs- und dabei insbesondere Tempokontrollen durch. Die Kontrollen erfolgten sowohl in der Stadt Chemnitz als auch im...