Polizei-Experte warnt: Nicht zu leichtfertig Urteil "extremistisch" fällen

Christoph Meißelbach lehrt als Politikwissenschaftler am sächsischen Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung. In seinem Vortrag am Mittwoch im offenen Bürgertreff Aue erklärte er, was Extremismus ist und wie sich eine Demokratie dagegen schützen kann.

Es war der Tag, an dem das Urteil über Lina E. aus der linksextremistischen Leipziger Szene gesprochen wurde und an dem nach Razzien im Erzgebirge rechte Rädelsführer der Auer Hooligans festgesetzt wurden. Eine bessere Steilvorlage hätte sich der Offene Bürgertreff in Aue für den Vortrag "Ist das schon Extremismus?" also nicht wünschen können.