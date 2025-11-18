Polizei spricht von Bedrohungslage: Supermarkt im Erzgebirge mit Spürhund durchsucht

Aue
Einen Blaulicht-Einsatz hat es im Netto-Markt in Schneeberg gegeben. Die Polizei rückte mit einem Spürhund an – und ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens.
Eine Bedrohungslage hat es am Montag im Netto-Supermarkt an der Kobaltstraße (B 169) im Schneeberger Ortsteil Neustädtel gegeben. Das berichtet die Polizei. Um welche Art von Bedrohungslage es sich handelt, war zunächst unklar.
