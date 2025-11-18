Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Polizei spricht von Bedrohungslage: Supermarkt im Erzgebirge mit Spürhund durchsucht

Die Zufahrten zum Parkplatz des Netto-Marktes in Schneeberg sperrte die Polizei.
Die Zufahrten zum Parkplatz des Netto-Marktes in Schneeberg sperrte die Polizei. Bild: Anna Neef
Der Netto-Markt in Schneeberg ist am Montag mit einem Spürhund durchsucht worden.
Der Netto-Markt in Schneeberg ist am Montag mit einem Spürhund durchsucht worden. Bild: Niko Mutschmann
Mehrere Polizeifahrzeuge waren am Netto-Markt im Schneeberger Ortsteil Neustädtel angerückt.
Mehrere Polizeifahrzeuge waren am Netto-Markt im Schneeberger Ortsteil Neustädtel angerückt. Bild: Anna Neef
Die Zufahrten zum Parkplatz des Netto-Marktes in Schneeberg sperrte die Polizei.
Die Zufahrten zum Parkplatz des Netto-Marktes in Schneeberg sperrte die Polizei. Bild: Anna Neef
Der Netto-Markt in Schneeberg ist am Montag mit einem Spürhund durchsucht worden.
Der Netto-Markt in Schneeberg ist am Montag mit einem Spürhund durchsucht worden. Bild: Niko Mutschmann
Mehrere Polizeifahrzeuge waren am Netto-Markt im Schneeberger Ortsteil Neustädtel angerückt.
Mehrere Polizeifahrzeuge waren am Netto-Markt im Schneeberger Ortsteil Neustädtel angerückt. Bild: Anna Neef
Aue
Polizei spricht von Bedrohungslage: Supermarkt im Erzgebirge mit Spürhund durchsucht
Von Thomas Mehlhorn, Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen Blaulicht-Einsatz hat es im Netto-Markt in Schneeberg gegeben. Die Polizei rückte mit einem Spürhund an – und ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens.

Eine Bedrohungslage hat es am Montag im Netto-Supermarkt an der Kobaltstraße (B 169) im Schneeberger Ortsteil Neustädtel gegeben. Das berichtet die Polizei. Um welche Art von Bedrohungslage es sich handelt, war zunächst unklar.
