Polizei stoppt Simson-Fahrer im Erzgebirge: Kontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Zunächst fiel einem Polizisten auf, dass ein 24-Jähriger auf einem Moped ohne Helm und Versicherungskennzeichen unterwegs war. Die Kontrolle in Aue ergab noch mehr.

Mit mehreren Anzeigen endete am Montagnachmittag die Fahrt eines 24-Jährigen mit seinem Simson-Moped. Einem Polizisten war aufgefallen, dass der Mann ohne Schutzhelm auf der B 101 in Lauter in Richtung Aue unterwegs war. Außerdem fehlte am Moped das Versicherungskennzeichen.