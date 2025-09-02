Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Polizei stoppt Simson-Fahrer im Erzgebirge: Kontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Für einen 24-Jährigen endete seine Fahrt mit dem Moped mit mehreren Anzeigen.
Für einen 24-Jährigen endete seine Fahrt mit dem Moped mit mehreren Anzeigen. Bild: Marijan Murat/dpa
Für einen 24-Jährigen endete seine Fahrt mit dem Moped mit mehreren Anzeigen.
Für einen 24-Jährigen endete seine Fahrt mit dem Moped mit mehreren Anzeigen. Bild: Marijan Murat/dpa
Aue
Polizei stoppt Simson-Fahrer im Erzgebirge: Kontrolle endet mit mehreren Anzeigen
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zunächst fiel einem Polizisten auf, dass ein 24-Jähriger auf einem Moped ohne Helm und Versicherungskennzeichen unterwegs war. Die Kontrolle in Aue ergab noch mehr.

Mit mehreren Anzeigen endete am Montagnachmittag die Fahrt eines 24-Jährigen mit seinem Simson-Moped. Einem Polizisten war aufgefallen, dass der Mann ohne Schutzhelm auf der B 101 in Lauter in Richtung Aue unterwegs war. Außerdem fehlte am Moped das Versicherungskennzeichen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
1 min.
Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten.
Die Beamten konnten den 17-Jährigen am Mittwochabend in Schönberg stoppen. Dem Jugendlichen droht Ärger - nicht nur aufgrund der Promille-Fahrt.
Holger Frenzel
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
26.08.2025
1 min.
Erzgebirge: Radfahrerin „eiert“ mit 1,7 Promille durchs Dorf
Die Radfahrerin unterzog sich einem Atemalkoholtest.
In Schlangenlinien unterwegs war eine E-Bike-Fahrerin in Krumhermersdorf. Kein Wunder: Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab 1,7 Promille.
Holk Dohle
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
Mehr Artikel