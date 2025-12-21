Premiere im Erzgebirge: So gut kommt der erste Adventsmarkt bei Besuchern an

Aue
Mit dem ersten Adventsmarkt am Altmarkt in Aue haben Händler kurz vorm Fest ein stimmungsvolles Highlight gesetzt. Die Resonanz ist positiv. Wird es nächstes Jahr eine Fortsetzung geben?
In Feuerschalen flackern die Flammen still vor sich hin, die große Pyramide dreht ihre Runde und die Häuser rund um den Altmarkt in Aue sind in bunte Farben getaucht. In diesem festlichen Ambiente haben Auer Innenstadt-Händler von Freitag bis Sonntag zum ersten Adventsmarkt eingeladen. Und die Resonanz: durchweg positiv.
