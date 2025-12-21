MENÜ
  • Premiere im Erzgebirge: So gut kommt der erste Adventsmarkt bei Besuchern an

Ramona Wolter (r.) hat sich bei der Mandelbrennerei bei Albert Sperlich, Bertel Sperlich und Ilona Sperlich (v. l.) Schokofrüchte gegönnt.
Gerade von Berlin nach Aue gezogen sind Victoria Gerhardt, Enrico Zinke und Denise Rossa. Und die Drei waren begeistert vom Adventsmarkt.
Der erste Adventsmarkt am Altmarkt in Aue ist gut angenommen worden.
Aue
Premiere im Erzgebirge: So gut kommt der erste Adventsmarkt bei Besuchern an
Von Ramona Schwabe
Mit dem ersten Adventsmarkt am Altmarkt in Aue haben Händler kurz vorm Fest ein stimmungsvolles Highlight gesetzt. Die Resonanz ist positiv. Wird es nächstes Jahr eine Fortsetzung geben?

In Feuerschalen flackern die Flammen still vor sich hin, die große Pyramide dreht ihre Runde und die Häuser rund um den Altmarkt in Aue sind in bunte Farben getaucht. In diesem festlichen Ambiente haben Auer Innenstadt-Händler von Freitag bis Sonntag zum ersten Adventsmarkt eingeladen. Und die Resonanz: durchweg positiv.
