MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Prozess um Morddrohung gegen Ministerpräsident Kretschmer: Amtsgericht verurteilt Stadtrat aus dem Erzgebirge

Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema wurde gegen einen Stadtrat aus Lößnitz verhandelt, der Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bedroht haben soll.
Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema wurde gegen einen Stadtrat aus Lößnitz verhandelt, der Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bedroht haben soll. Bild: Robert Michael/dpa
Das Amtsgericht Aue-Bad Schlema hatte mehrfach Termine für die Verhandlung gegen Matthias Henke angesetzt.
Das Amtsgericht Aue-Bad Schlema hatte mehrfach Termine für die Verhandlung gegen Matthias Henke angesetzt. Bild: Thomas Mehlhorn
Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, wie hier 2021 in Zwönitz, war es zu Vorfällen gekommen, in die der angeklagte Stadtrat verwickelt war.
Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, wie hier 2021 in Zwönitz, war es zu Vorfällen gekommen, in die der angeklagte Stadtrat verwickelt war. Bild: André März/Archiv
Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema wurde gegen einen Stadtrat aus Lößnitz verhandelt, der Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bedroht haben soll.
Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema wurde gegen einen Stadtrat aus Lößnitz verhandelt, der Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bedroht haben soll. Bild: Robert Michael/dpa
Das Amtsgericht Aue-Bad Schlema hatte mehrfach Termine für die Verhandlung gegen Matthias Henke angesetzt.
Das Amtsgericht Aue-Bad Schlema hatte mehrfach Termine für die Verhandlung gegen Matthias Henke angesetzt. Bild: Thomas Mehlhorn
Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, wie hier 2021 in Zwönitz, war es zu Vorfällen gekommen, in die der angeklagte Stadtrat verwickelt war.
Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, wie hier 2021 in Zwönitz, war es zu Vorfällen gekommen, in die der angeklagte Stadtrat verwickelt war. Bild: André März/Archiv
Aue
Prozess um Morddrohung gegen Ministerpräsident Kretschmer: Amtsgericht verurteilt Stadtrat aus dem Erzgebirge
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwölfmal war der Lößnitzer Stadtrat Matthias Henke zu Terminen am Amtsgericht geladen. Er soll unter anderem Michael Kretschmer bedroht haben. Am Donnerstag wurde er verurteilt.

Zum zwölften Mal hatte das Amtsgericht Aue-Bad Schlema eine Verhandlung gegen den Lößnitzer Stadtrat Matthias Henke (70) angesetzt. Die sollte am Donnerstag stattfinden, nachdem das Gericht am 30. September Strafbefehl gegen Henke, der für die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften „Freien Sachsen“ im Stadtrat sitzt, erlassen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
07:18 Uhr
2 min.
Selbstgemachter Döner von Bruno Erfurt
Tiktok-Trend: Selbst gemachter Döner.
Für viele ist Döner nur ein Fastfood, das man auf der Straße essen kann. Doch was ist, wenn man eine gesündere und genauso leckere Alternative zu Hause zaubern kann? Diese Variante geht ganz einfach im Backofen und ist innerhalb von wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen gemacht
Bruno Erfurt
09.11.2025
2 min.
Ministerpräsident Kretschmer kommt ins Erzgebirge: Was er vorhat
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kommt ins Erzgebirge.
Container werden in Aue-Bad Schlema aufgebaut. Die schaut sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer an, denn in ihnen verbirgt sich etwas Besonderes.
Heike Mann
12:30 Uhr
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
09.09.2025
3 min.
Kindesmissbrauch im Erzgebirge: 40-Jähriger wird vom Amtsgericht verurteilt
Am Amtsgericht Chemnitz wurde der schwere sexuelle Missbrauch eines Kindes verhandelt.
Ein 40-Jähriger stand wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Amtsgericht. Dabei hätte sich der Angeklagte Kindern und Jugendlichen nicht mehr nähern dürfen.
Thomas Mehlhorn
07:00 Uhr
2 min.
Schokoladenpfeffer gibt Dessert und Wild eine Kakaonote
Schokoladenpfeffer zählt zu den Lang- oder Stangenpfeffern.
Haben Sie schon einmal etwas von Schokoladenpfeffer gehört? Bereits das Wort lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wie das Gewürz aussieht, wo es herkommt - und wie Sie es einsetzen können.
Mehr Artikel