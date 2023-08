Pünktlich vorm Tag der Sachsen: Aue eröffnet neuen Großparkplatz am Stadion

In Aue gibt es seit Dienstag einen neuen Großparkplatz nahe des Erzgebirgsstadions. Mehr als 100 Stellflächen stehen bereit – zunächst für Anwohner, später auch für Fußballfans. Doch wie genau funktioniert das mit den Schranken?

Pünktlich vorm Tag der Sachsen und deutlich früher als geplant steht Aue ein neuer Großparkplatz zur Verfügung – und zwar direkt am Ortseingang an der McDonalds-Kreuzung. Am Dienstagvormittag erfolgte die technische Abnahme der Stellflächen unterhalb der Lößnitzer Straße (B 169). Fertig sein sollten diese eigentlich erst Ende 2023.