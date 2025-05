Putzen in einem der ältesten Häuser von Aue: So machen Helfer es fürs Frühlingsfest schick

Bei der Sanierung des Herrenhauses Auerhammer in Aue ist der Förderverein ein weiteres Stück vorangekommen. Die Räume im Erdgeschoss sind fertiggestellt. Das will man der Öffentlichkeit vorstellen.

Der Förderverein Herrenhaus Auerhammer will mit einem Frühlingsfest am 17. Mai die Fertigstellung des Erdgeschosses in dem historischen Gebäude feiern. 1526 erstmals urkundlich erwähnt, ist es das zweitälteste Gebäude von Aue nach dem Klösterlein Zelle. Der 2002 gegründete Förderverein hatte es vor dem Abriss bewahrt und bemüht sich...