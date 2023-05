Radfahrer verursacht an Auer Tankstelle Schaden an Pkw

Aue.

Beim Ausfahren von einem Tankstellengelände auf die Bockauer Talstraße in Aue hat am Sonntagmittag gegen 13 Uhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer einen Pkw Skoda (Fahrerin: 33) gestreift. Die Polizei hat Sachschaden von etwa 1000 Euro am Auto registriert. Der Radfahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte jedoch später wieder dorthin zurück. Der 33-Jährige musste zur Blutentnahme, nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,5 Promille ergeben hatte. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine beziehungsweise Cannabis. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (mb)