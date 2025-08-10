Rock am Teich in Schneeberg: Musik erst leise - dann rockig, wild und düster

Die Musiker von Gulvøss und Feuerengel haben bei Rock am Teich im Strandbad Filzteich in Schneeberg Samstagabend für beste Stimmung und Unterhaltung gesorgt.

Silberstrom Rock am Teich, da ist der Name Programm. Die Stadtwerke Schneeberg haben für die Rocknacht auf dem Eventgelände im Strandbad Filzteich in diesem Jahr zwei Bands eingeladen, wo jede auf ganz eigene Art das Publikum begeistert hat.