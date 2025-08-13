Ruheliege nach 45 Jahren für den Boss am Becken: In diesem Freibad im Erzgebirge endet eine Ära

Imre Eiszner war seit 1980 der Chef im Freibad Lauter. Nach 45 Jahren hat er den Rettungsring weitergereicht. Doch so ganz verabschiedet er sich noch nicht.

Emotionen lässt sich Imre Eiszner selten anmerken. Braungebrannt, in bequemen Flip-Flops und mit dunkler Sonnenbrille steht er auf dem Rasen im Freibad Lauter, als er seine „Ruheliege“ entgegennimmt. Darüber muss der passionierte Kraftsportler dann aber doch schmunzeln. „Eine schöne Idee“, sagt er mit Blick auf den Klappstuhl und der... Emotionen lässt sich Imre Eiszner selten anmerken. Braungebrannt, in bequemen Flip-Flops und mit dunkler Sonnenbrille steht er auf dem Rasen im Freibad Lauter, als er seine „Ruheliege“ entgegennimmt. Darüber muss der passionierte Kraftsportler dann aber doch schmunzeln. „Eine schöne Idee“, sagt er mit Blick auf den Klappstuhl und der...