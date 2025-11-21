Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Sachpreise im Wert von rund 2000 Euro: Dieser Adventskalender im Erzgebirge hat es in sich

Sören Schmeuser, Andreas Schädlich und Denny Helmer (v.li.) mit dem Adventskalender.
Sören Schmeuser, Andreas Schädlich und Denny Helmer (v.li.) mit dem Adventskalender. Bild: Ralf Wendland
Sören Schmeuser, Andreas Schädlich und Denny Helmer (v.li.) mit dem Adventskalender.
Sören Schmeuser, Andreas Schädlich und Denny Helmer (v.li.) mit dem Adventskalender. Bild: Ralf Wendland
Aue
Sachpreise im Wert von rund 2000 Euro: Dieser Adventskalender im Erzgebirge hat es in sich
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der zweite Adventskalender des Tourismus- und Gewerbevereins Schneeberg ist erschienen und sorgt auf besondere Art für Weihnachtsvorfreude. Hinter den Türchen stecken Gewinnchancen.

Zum zweiten Mal sorgt der Adventskalender des Tourismus- und Gewerbevereins Schneeberg (TGS), der in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum „Goldne Sonne“ entstanden ist, für eine Extraportion Weihnachtsvorfreude in der Bergstadt. Unter dem Titel „Schneeberger Weihnachtsvorfreude“ steckt hinter den 24 Türchen nicht nur die Chance auf tolle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
13:01 Uhr
2 min.
Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.
Katrin Kablau und André März
31.10.2025
4 min.
Erzgebirger überraschen mit besonderen Adventskalendern – einer kostet 1000 Euro
Michael Lorenz, Geschäftsführer der Erzgebirgischen Volkskunst Richard Glässer GmbH, zeigt den großen, mit Miniaturen bestückten Adventskalender.
Bald ist der 1. Dezember. Haben Sie schon sich und den Liebsten einen Adventskalender gekauft? Im Erzgebirge gibt es bei den 24 Türchen besondere Ideen.
unseren Redakteuren
12.11.2025
3 min.
Warum eine Erzgebirgerin ihre Liebe zur Heimat hinter 24 Türchen packt
Francine Lenk stammt aus Bockau und hat einen Adventskalender im Haamit-Style kreiert.
Francine Lenk (20) hat sich einen Traum erfüllt und ihren ersten Adventskalender kreiert. Er hat einen besonderen Inhalt, soll überraschen und den Menschen Freude bereiten.
Anna Neef
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
Mehr Artikel