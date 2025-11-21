Sachpreise im Wert von rund 2000 Euro: Dieser Adventskalender im Erzgebirge hat es in sich

Der zweite Adventskalender des Tourismus- und Gewerbevereins Schneeberg ist erschienen und sorgt auf besondere Art für Weihnachtsvorfreude. Hinter den Türchen stecken Gewinnchancen.

Zum zweiten Mal sorgt der Adventskalender des Tourismus- und Gewerbevereins Schneeberg (TGS), der in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum „Goldne Sonne“ entstanden ist, für eine Extraportion Weihnachtsvorfreude in der Bergstadt. Unter dem Titel „Schneeberger Weihnachtsvorfreude“ steckt hinter den 24 Türchen nicht nur die Chance auf tolle...