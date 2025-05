Aue 23.05.2025

Sachsens modernstes THW-Gebäude steht jetzt in Aue-Bad Schlema: Was den Millionen-Neubau so besonders macht

Ob Kartenraum, Gefahrengutschrank oder XL-Garage: Das Technische Hilfswerk hat im Gewerbegebiet Alberoda für mehr als vier Millionen Euro ein Gerätehaus errichtet. Was der neue Stützpunkt den Rettern alles bietet, zeigt ein Rundgang zur Eröffnung. Hochwasser, Gebäudeeinstürze und schwere Unfälle - bei solchen Katastrophen helfen die Frauen und Männer vom Technischen Hilfswerk (THW) und unterstützen Feuerwehr und Polizei. Die Arbeit der Rettungskräfte erleichtert ein neues Domizil, das der THW-Ortsverband Aue-Schwarzenberg jetzt im Alberodaer Gewerbegebiet bezogen hat. Rund 4,5... Hochwasser, Gebäudeeinstürze und schwere Unfälle - bei solchen Katastrophen helfen die Frauen und Männer vom Technischen Hilfswerk (THW) und unterstützen Feuerwehr und Polizei. Die Arbeit der Rettungskräfte erleichtert ein neues Domizil, das der THW-Ortsverband Aue-Schwarzenberg jetzt im Alberodaer Gewerbegebiet bezogen hat. Rund 4,5... Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden